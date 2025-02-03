قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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الرئيس الايراني: نرفض أي تغيير في الحدود الجغرافية لدول المنطقة
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الرئيس الايراني يستقبل مساعد الرئيس الاذربيجاني لشؤون السياسات الخارجية
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قوات الاحتلال تجبر عوائل على ترك منازلها في بلدة طمون بطوباس
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الصحة بغزة: وصول 20 شهيدا الى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية
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مصادر فلسطينية: الاحتلال يفجر عدة منازل في مخيم طولكرم بالضفة الغربية
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قناصة الاحتلال يطلقون نيرانهم عشوائيا في بلدة طمون في طوباس
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وكالة الاونروا: عملية قوات الاحتلال تسببت بتهجير الالاف من مخيم جنين
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وكالة الاونروا: اجزاء كبيرة من مخيم جنين تم تدميرها بتفجيرات الاحتلال
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الهلال الاحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنع نقل مريض من مخيم الفارعة بطوباس
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مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يقتحم بلدة قصرة بنابلس