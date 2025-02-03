غزة تؤكد الحاجة الملحة لتوفير المأوى وفتح المعابر فورا

العالم - فلسطين

وقال المكتب الحكومي في غزة في بيان صحفي، إنه "مع استمرار دخول القوافل الإغاثية مشكورة من مختلف الجهات، نؤكد على الحاجة الملحّة والعاجلة لتوفير المأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم بفعل العدوان "الإسرائيلي" الغاشم على شعبنا".

وأكد أنّ توفير المأوى بات مسألة إنسانية مُلحّة لا تحتمل التأجيل، وهو الاحتياج الأكثر إلحاحًا في هذه المرحلة، لضمان الحدّ الأدنى من الكرامة والحماية لآلاف الأسر التي تفترش العراء في ظل أجواء الشتاء القاسية.

وطالب الضامنون والمجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وإدخال المواد الإيوائية بشكل فوري وعاجل.

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