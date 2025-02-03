ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 47,518 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم - فلسطين

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,612، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 20 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 18 شهيدا انتُشلت جثامينهم، وشهيد متأثرا بإصابته، وشهيد جديد.

وذكرت الوزارة أن 20 إصابة إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

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