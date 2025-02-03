ناد نرويجي يتبرع بعائدات مباراته ضد مكابي الإسرائيلي إلى غزة

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وقال النادي في بيان يوم السبت: "لا يمكن لجليمت أن يظل، ولن يكون، غير متأثر بالمعاناة والانتهاكات للقانون الدولي التي تحدث في أجزاء أخرى من العالم".

وأضاف، "سيتم التبرع بجميع عائدات التذاكر العادية من المباراة التي ستقام على أرضنا ضد فريق مكابي "تل أبيب" لصالح الصليب الأحمر وسيتم تخصيصها لأعمال الإغاثة في قطاع غزة.

ويبلغ هذا المبلغ 735 ألف كرونة نرويجية، وهو تبرع منا جميعًا." ويذكر أن نادي بودو/جليمت فاز على "مكابي تل أبيب" بنتيجة 3-1 في المباراة، ليحتل المركز التاسع برصيد 14 نقطة في الترتيب. واعترفت النرويج، إلى جانب إسبانيا وأيرلندا، بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024.

وكانت من بين أوائل الدول الغربية التي دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث قتل الكيان الإسرائيلي أكثر من 47 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحولت معظم القطاع إلى أنقاض.

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