بعد 14 يوم هكذا أمر الاحتلال بدفن شهداء جنين..

العالم - مراسلون

ما هكذا يشيع الشهداء في مخيم جنين، هذا حال استثنائي، فرضه الاحتلال.

بدون اكتاف تحملهم، بدون هتافات، وبدون بنادق غاضبة تتوعد بالرد على "اسرائيل".

وأفاد مراد خمايسة وهو ضابط اسعاف فلسطيني عن نقل جثامين 7 شهداء الی مقبرة مخيم جنين بعد استلامهم من ثلاجات مستشفی ابن سينا، مؤکداً ان تشييع الجثامين تم في ظروف استثنائية تقتصر علی طواقم الاسعاف وعدد محدود من أفراد کل شهيد.

بعد 14 يوماً، سُمح لجثامين الشهداء بأن تخرج من ثلاجات الموتى، وتشيع بمركبات اسعاف، بوجود ثلاثة من ذوي كل شهيد، في غضون ساعة واحدة فقط.

وقال ابو إياد صلاحات وهو شقيق أحد الشهداء انه يحاول التنسيق مع الارتباط المدني منذ 14 يوم من أجل دفن جثامين شهدائنا ونحن نعيش في مأساة صعبة".

ليست الأرواح فقط من تلاقت في مخيم جنين، دخان الروح ايضاً التقى مع دخان المنازل؛ العم ثائر الحريري، يترقب وقتا سياسياً لانسحاب جيش الاحتلال من مخيمه، ولكن هنا ترقب آخر، ترقب لنسف جديد في منازل جديدة، ربما يكون منزله.

وقال ثائر الحريري وهو مواطن من مخيم جنين:"اتفرج علی داري وعلی المخيم واللي يصير بالمخيم، فهم يدمروا فيه حجر حجر. بس کله يتعوض الحمد لله الا بني آدم لايتعوض".

ليست اربعة عشر يوماً فقط، بل هي عشرات السنين من حرب مفتوحة في الضفة الغربية كما في قطاع غزة، تصعيد غير مسبوق في مخيم جنين، نسف منازل وإخلاؤه من اللاجئين في محاولات من الاحتلال لنسف قضية اللاجئين.

هل سيجدي عقاب الأحياء والأموات في مخيم جنين، نفعاً مع الاحتلال الاسرائيلي؟ هل سينسف الاحتلال قضية اللاجئيين بنسف منازلهم، هي تساؤلات كل من فقد منزلاً او قريباً ولكن التجارب اثبتت بأن جذور الفلسطيني أقوی من الاحتلال.

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