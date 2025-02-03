وفد حماس ينتظر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

العالم - فلسطين

وقال قيادي في الحركة، فضّل عدم الكشف عن هويته "من المقرّر أن تبدأ المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية للمفاوضات اليوم ... حماس أبلغت الوسطاء خلال الاتصالات الجارية واللقاءات التي عقدت مع الوسطاء المصريين الأسبوع الماضي في القاهرة بأننا جاهزون لبدء جولة المفاوضات للمرحلة الثانية".

وأكد مصدر آخر في الحركة "ننتظر من الوسطاء البدء بجولة المفاوضات، وفد حماس جاهز وملتزمون بتطبيق بنود الاتفاق".

وأوضح القيادي أنّ جولة المفاوضات للمرحلة الثانية ستركز على "قضايا وقف إطلاق النار الدائم، عدم العودة للحرب والانسحاب العسكري بما في ذلك من محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، والاتفاق على المعايير الخاصة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في المرحلة الثانية من الصفقة"، مشدداً على أنّ "كتائب عز الدين القسام وفصائل المقاومة لديها عدد من كبار الضباط والجنود الأسرى".

كما لفت إلى أنّ بنود الاتفاق تتضمن مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتي تشمل "المساعدات الغذائية والدوائية والإغاثية، 200 ألف خيمة مجهزة، و60 ألف كرفان، ومواد لترميم المستشفيات ومحطات المياه، وتشغيل المخابز، وإدخال الوقود والمعدات الثقيلة لإزالة الركام وانتشال الجثث".

وكان مصدر في حركة حماس قد أكد، في وقت سابق، أنّ الوسطاء أبلغوا الحركة بأنّ مفاوضات المرحلة الثانية في العاصمة القطرية الدوحة ستبدأ اليوم الاثنين.

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عنه إلى أنّ جولة المباحثات ستبدأ الاثنين بحضور الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة. وأكد أنّ الحركة أبلغت الوسطاء باستعدادها للانخراط في مباحثات المرحلة الثانية من المفاوضات وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مفاوضات الدوحة السابقة.

وحلّ اليوم الـ16 من بدء تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس، دون أن يُتخذ قرار إسرائيلي بعد بإرسال وفد إلى محادثات المرحلة الثانية، بحسب ما تنصّ عليه المرحلة الأولى من الاتفاق؛ وبالتزامن، يزور رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الاثنين، ويتوقع أن يلتقي في وقت لاحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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ومع هذا، فإنّ عدم انطلاق مباحثات المرحلة الثانية حتّى الآن ليس مرده تنصل أحد الأطراف؛ إذ تكشّف، أمس الأحد، أنّ نتنياهو أجرى بعض التعديلات على قيادة وفد المفاوضات، مُعيّناً وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، على سُدة الوفد، محافظاً في الوقت ذاته على التراتبية التي كانت قائمة حتّى الآن في هيكلية الوفد المفاوض، المفترض أن يتولى البحث في الشؤون الأمنية وترتيباتها.

وفي الإطار، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الاثنين، تقديرات تُعزز ما تكشف أمس بشأن هذه التعديلات، مؤكدة بقاء رئيسي جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، ديفيد برنيع، ووالأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، ورئيس هيئة الأسرى والمفقودين الإسرائيلية، الجنرال نيتسان ألون، في هيكلية الوفد المفاوض، حتّى بعد دخول ديرمر على الخط.

وبحسب الصحيفة فإنه بالنسبة لنتنياهو المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من المتوقع أن تبدأ اليوم خلال لقاءاته في واشنطن مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف؛ حيث في مرحلة لاحقة من الأسبوع سيتحدث الأخير مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومسؤولين رفيعين مصريين، ليقود ويتكوف بنفسه مسار المفاوضات بشأن المرحلة الثانية.