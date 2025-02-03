لبنان.. تذليل العقبات أمام عملية تأليف الحكومة

العالم - لبنان

انفراجة على ما يبدو في المشهد السياسي في لبنان بشأن تشكيل تأليف الحكومة حيث نقلت وسائل اعلام لبنانية عن مصادر صحافية مقربة من الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام، أن اتصالات دولية وعربية رفيعة المستوى جرت في الساعات الماضية، وأسهمت في تذليل العديد من العقبات أمام عملية تأليف الحكومة.

مصادر اعلامية قالت إن هناك تفاؤلاً حذراً بشأن تشكيل الحكومة بعد حسم موضوع وزارة المالية حيث تم التوافق على تولي الوزير والنائب السابق ياسين جابر الحقيبة كممثل للثنائي الشيعي في الحكومة مؤكدة أن هذه المسألة قد حسمت.

كما أكدت المصادر أن هناك مساعي كبيرة بشان حل الحقائب المسيحية وأن سلام يواصل تواصلاته بهذا الشان مشيرة إلى أن رئيس الحكومة لن يقدم على تشكيل حكومة أمر واقع كما تقول بعض القوى السياسية، بل أن الرجل سيعمل جاهداً على تشكيل حكومة ترضي جميع الأطراف، بما فيها المكون المسيحي الذي لايزال يمثل عقبة تجاه تأليف الحكومة خاصة القوات اللبنانية التي تطالب بمناصب مهمة في الحكومة.

وفي هذا الإطار، أكدت المصادر أن أكثر من وسيط يعمل على الخط بين الرئيس المكلف ومعراب، إضافة إلى اتصالات غير معلنة بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفريقه السياسي ومقربين من حزب القوات اللبنانية، مما يشي بأن الأمور قد اقتربت من خواتيمها السعيدة بحسب المصادر.

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