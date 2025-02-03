الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الوضع الإنساني في غزة رغم كارثي

العالم - فلسطين

وأشار المرصد إلى أنه رغم تسجيل زيادة في أعداد الشاحنات الداخلة إلى القطاع، فإن جزءاً كبيراً من هذه الشاحنات يحمل بضائع غير أساسية للتجار، مما لا يمثل أولوية لسكان غزة. حيث تم إدخال نحو 8500 شاحنة منذ بدء سريان الاتفاق، إلا أن 35% فقط منها وصلت إلى شمال القطاع، مما يعني أن الكمية الإجمالية لا تغطي حتى نصف الاحتياجات اليومية للسكان.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أفاد المرصد بأن 9500 خيمة فقط وصلت إلى غزة، معظمها من النوع الرديء، في حين أن الاحتياج الأولي يقدر بنحو 120 ألف خيمة، مما يعني أن الكمية المتاحة تمثل أقل من 8% من الاحتياج الطارئ.

كما أشار إلى أن الاحتياج العاجل من الوقود والغاز لدعم الخدمات الطارئة يصل إلى 30 شاحنة يومياً، بينما ما تم إدخاله فعلياً لا يتجاوز 14 شاحنة يومياً.

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ورصد المرصد دخول 4 معدات صغيرة لتهيئة معبر رفح، في حين أن متطلبات وقف إطلاق النار تشير إلى الحاجة لتوفير 100 قطعة من المعدات الثقيلة لرفع الأنقاض وانتشال جثامين الضحايا وفتح الشوارع.

ولم تصل إلى القطاع أجهزة طبية مهمة لاستئناف العمل في المستشفيات، مثل أجهزة الرنين، خاصة لمستشفى الشفاء الذي تعرض لتدمير وحرق واسع لمبانيه وأجهزته.

وحذر المرصد من أن استمرار التقاعس وتجاهل إدخال الاحتياجات الضرورية يزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين ويعمق الأزمة الإنسانية في القطاع، مما يستدعي تضامن المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول الدعم للمحتاجين دون تأخير.

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