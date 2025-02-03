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غزة بعد الإبادة.. ظلام دامس و تلكؤ في إعادة الحياة

الإثنين ٠٣ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أشار مراسل قناة العالم في غزة ان القطاع يعيش لياليه في ظلام دامس، مؤكداً ضرورة ادخال المساعدات الدولية لإعادة الحياة الی هذه الجغرافيا التي تعيش مرحلة ما بعد الإبادة.

العالم - مراسلون

ووثقت كاميرا قناة العالم، الظلام الدامس الذي يخيم علی مدينة غزة، وأكد محمد البلبيسي مراسل العالم ان مدينة غزة محرومة من الكهرباء منذ اليوم الاول للعدوان الاسرائيلي، وهذا الوضع مستمر حتی الان، رغم دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.

وأكد مراسل العالم ان غزة، امام وقت طويلة من إعادة الحياة، بعدما ارتكب الاحتلال الاسرائيلي من دمار للبنية التحتية وشبكة الصرف الصحي والكهرباء وباقي مقومات الحياة في غزة.

وأوضح مراسل العالم ان تلكؤ الاحتلال في ادخال المساعدات الدولية والاغاثية وادخال الوقود اللازم الی غزة لتشغيل شبكة الكهرباء وادخال الخيام، يطيل أمد إعادة الحياة الی القطاع.

هذا وقد سمح الاحتلال الاسرائيلي بدخول عدد محدود من سيارات رفع الركام الی غزة، ما وصفها مراسل العالم بإمكانيات محدودة تكتفي لرفع ركام مربع واحد في قطاع غزة، الذي يعاني 70 بالمئة منه الخراب والدمار، لاسيما شماله الذي تم تدميره بالكامل.

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