مجلس النواب الأردني ينفي ترحيل المحررة أحلام التميمي

العالم - الأردن

وجاء ذلك في رده على سؤال لأحد أعضاء المجلس، طالبا منه عدم فتح الموضوع.

وقال الصفدي: “تابعنا ذلك، وأخبار غير دقيقة، ولا نفتح (موضوعها) أفضل”.

وكانت العديد من المواقع الاخبارية العربية والمحلية، تحدثت بأن الأردن خيّر حركة حماس بين ترحيل التميمي أو تسليمها لواشنطن، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه الجهات الرسمية في المملكة حتى اليوم.

وتحمل التميمي الجنسية الأردنية، وهي من أصول فلسطينية.

وصادقت محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، عام 2017، على قرار لمحكمة استئناف عمان يقضي بعدم تسليمها.

وجاء قرار المحكمة حينها بشكل نهائي، بعد أن طالبت وزارة العدل الأمريكية الحكومة الأردنية، بتسليم التميمي، وذلك بعدما وضع مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) اسمها على لائحة “الإرهابيين” المطلوبين بتهمة المشاركة بتفجير مطعم إسرائيلي عام 2001، قتل فيه أمريكيان.

وأفرج الكيان الإسرائيلي عن التميمي وسلمها إلى الأردن عام 2011 ضمن صفقة لتبادل الأسرى عقدتها مع حركة “حماس”، بوساطة مصرية.

وكانت التميمي تقضي حكما بالسجن مدى الحياة، بتهمة المشاركة بعملية نفذتها “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، في مطعم “سبارو” غرب مدينة القدس المحتلة في أغسطس/آب 2001، وقتل فيها 15 إسرائيلياً.

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