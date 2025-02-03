ليبرمان يدعو للتمسك بمبادرة ترامب غير الشرعية لتهجير الفلسطينيين

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وجاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه (غير شريك بالائتلاف الحاكم)، بالكنيست (البرلمان) نشرها عبر منصة “إكس”.

وقال ليبرمان: “أريد أن أشكر الرئيس ترامب على مبادرته بنقل سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء، ونقل المسؤولية على القطاع إلى المصريين”.

ودعا كيان الاحتلال إلى “الإمساك بتلك المبادرة بكلتا يديها، وأن تدعمها بكل قوة”.

وزعم ليبرمان أن “الحل الحقيقي لقطاع غزة يكمن في مصر”.

وختم ليبرمان بقوله: “على المصريين أن يقرروا ما إن كانوا يريدون حل المشكلة أم إدامتها”.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، ترامب في البيت الأبيض، لبحث مبادرة الأخير بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وفق إعلام عبري.

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وفي 26 يناير/ كانون الثاني المنصرم، تحدث ترامب عن مقترح لنقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وأكده في أكثر من مناسبة لاحقا، آخرها الجمعة، متذرعا بـ”عدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع” الذي أبادته إسرائيل، وسط رفض فلسطيني وعربي.

وردا على ذلك، أعربت مصر والأردن وفي أكثر من مناسبة، رفضهما تهجير الفلسطينيين من غزة، وأكدتا أن حل الدولتين هو “الخطوة الصحيحة” نحو تحقيق السلام.