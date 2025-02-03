وفد حماس يلتقي نائب خارجية روسيا في موسكو.. ماذا دار بينهما؟

العالم - فلسطين

وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، خصوصًا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والاستعدادات لمفاوضات المرحلة الثانية.

كما تطرق اللقاء إلى الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال، بما في ذلك المماطلة في تنفيذ البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال الخيام والبيوت الجاهزة (الكرفانات) والوقود، والمعدات الثقيلة، إضافة إلى عرقلة إعادة بناء المستشفيات وآبار المياه والبنية التحتية الأساسية.

وأكد د. أبو مرزوق خلال اللقاء أهمية الدور الروسي في دعم حقوق شعبنا، مشددًا على ضرورة توفير كل الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان غزة، ودور روسيا في المساعدات الإنسانية والإغاثة العاجلة والإيواء، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد عبر الحصار أو التهجير القسري.

من جهته، أكد السيد بوغدانوف على موقف روسيا الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وترحيبهم باتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.

كما شدد على رفض موسكو لأي محاولات لفرض حلول قسرية على الفلسطينيين، مؤكدًا استمرار الجهود الروسية في المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية.

وضم وفد الحركة إلى جانب أبو مرزوق د.إياد أبو زاهر ممثل الحركة لدى روسيا الاتحادية.

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