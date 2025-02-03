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الكرملين : لا يوجد أي تقدم في عملية تنظيم لقاء بوتين وترامب

الكرملين : لا يوجد أي تقدم في عملية تنظيم لقاء بوتين وترامب
الإثنين ٠٣ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لا يوجد أي تقدم في عملية تنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

العالم-اوروبا

وقال بيسكوف لشبكة "rbc" الإخبارية: "قبل مناقشة مكان الاجتماع، يتعين علينا أن نقرر الاجتماع نفسه".

وأضاف: "لا يوجد أي تقدم في ذلك".

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وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن نيته "إنهاء النزاع" في أوكرانيا والتحدث مع روسيا وأوكرانيا حول التسوية ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قريب، لكن الجانب الروسي لم يؤكد إحراز أي تقدم في هذا الخصوص خلال الأيام الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، صرح ترامب مساء الاثنين، بأن "تقدما كبيرا" تم إحرازه في مسألة حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

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