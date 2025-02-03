قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عورتا جنوب نابلس
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الرئيس الاميركي ترامب: لا ضمانات على صمود وقف اطلاق النار بغزة
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وزارة الصحة بغزة: نحتاج لمستشفيات ميدانية بعد خروج مشافي من الخدمة
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل طفلا في بلدة سلواد شرق رام الله
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مصادر لبنانية: قوات الاحتلال تنفذ تفجيرا في بلدة يارون جنوبي البلاد
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وزارة الصحة بغزة: ننتشل يوميا عشرات الجثث وحجم الدمار بالقطاع هائل
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تفجر منازل جديدة بمخيم طولكرم
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مستوطنون يعتدون على ممتلكات الاهالي في مسافر يطا جنوب الخليل
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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة في بلدة قفين شمالي طولكرم
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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من طولكرم