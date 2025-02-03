حمدان: العدو الإسرائيلي يماطل في قضية الإغاثة والإيواء لسكان غزة

العالم-فلسطين

وشدد حمدان في كلمة له، خلال لقاء نظمه مركز الدراسات السياسية، على أن الصيغة الأمثل للوضع في غزة، هي تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأردف “إنْ تعذَّرَ تشكيلها؛ فنحن منفتحون على كل الصيغ؛ التي تؤدي بالمحصلة لتشكيل إدارة وطنية للقطاع”.

وتابع قيادي حماس “تحدثنا مع الوسطاء بوضوح حول تلكؤ “إسرائيل” بقضية الإغاثة والإيواء لسكان غزة؛ ولدينا لجنة تتابع ما يتم إدخاله للقطاع؛ والعدو يتعمد افتعال واختلاق المشاكل”.

وقال “الوسطاء أبلغونا ببعض الخطوات التي من شأنها أنّ تُلزم الاحتلال بما تم الاتفاق عليه، وستتضح تفاصيلها غدا؛ وفي حال لم تتم ستتخذ حماس إجراءات من طرفها”.

وأكد “معنيون بوقف دائم للعدوان على قطاع غزة وإعادة الإعمار”

ولفت حمدان إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ستكون مهمة في التفاوض، لأنها ستطرح الأسرى بمختلف التصنيفات، من مؤبدات وأحكام عالية وأسرى حزب الله وأسرى غزة بعد 7 أكتوبر.

وحول الأسرى المحررين في صفقة طوفان الأحرار، الذين جرى إبعادهم للخارج، أوضح حمدان أن الحركة لا تزال تجري اتصالات مع عدد من الدول لاستقبالهم، وقد يتطلب الأمر بعض الوقت لكنه في طريقه للحل.