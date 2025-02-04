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ترامب يلوح لعدم ضمان صمود هدنة وقف اطلاق النار بغزة

ترامب يلوح لعدم ضمان صمود هدنة وقف اطلاق النار بغزة
الثلاثاء ٠٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشيّة لقائه رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو، إنّه “لا ضمانات” على أنّ وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة سيظلّ صامدًا.

العالم - الاميركيتان

وعشيّة لقائه نتنياهو، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض “ليست لديّ أيّ ضمانة بأنّ السلام سيصمد”.

لكنّ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي كان جالسًا إلى جانب ترامب، سارع إلى القول إنّ “الهدنة صامدة حتى الآن ونحن بالتالي نأمل حتمًا بأن نُخرج الرهائن وننقذ أرواحا ونتوصّل، كما نأمل، إلى تسوية سلمية للوضع برمّته”.

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وأتت هذه التصريحات بعيد وصول نتنياهو إلى واشنطن في زيارة يبحث خلالها المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وسيلتقي نتنياهو، اليوم الثلاثاء، ترامب الذي أكّد تحقيق تقدم في المحادثات حول الشرق الأوسط مع الكيان المحتل ودول أخرى.

المصدر: المنار عن وكالات

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