قناة العالم
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سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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حوادث
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ارتفاع حصيلة عملية طوباس بالضفة الغربية الى 8 اصابات بين جنود الاحتلال
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ارتفاع حصيلة عملية طوباس بالضفة الغربية الى 7 اصابات بين جنود الاحتلال
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انطلاق المرحلة الثانية من مناورة الدفاع الجوي للجيش الايراني جنوب غرب البلاد
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استشهاد منفذ عملية اطلاق النار قرب طوباس بالضفة الغربية
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اشتباك مسلح بين احد المقاومين وجنود الاحتلال شرق طوباس بالضفة الغربية
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زوارق الاحتلال الحربية تطلق نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة
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متحدثة اليونيسف: ما يدخل من مساعدات هو قطرة من بحر احتياجات قطاع غزة
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قوات الاحتلال تشن حملات اعتقالات في مخيم الدهيشة جنوبي الضفة الغربية
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مسيرات اسرائيلية تلقي قنابل على منازل الفلسطينيين في جنين بالضفة الغربية
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المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني