الاحتلال يواصل عدوانه الواسع على شمال الضفة الغربية

العالم - فلسطين المحتلة

جنين

لليوم الـ 15 تواليا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الواسع على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس عشر تواليا، مخلفًا 25 شهيدًا وعشرات الإصابات، إلى جانب تدمير واسع في البنية التحتية ونسف وتفجير عشرات المنازل.

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مصادر محلية قولهأ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت عائلة الشهيد نضال العامر بتفجير منزلها بالقرب من مسجد الأنصار، بينما تم هدم منزلين في عمق المخيم وسط سماع أصوات الانفجارات الناجمة عن عمليات النسف والتدمير لممتلكات المواطنين داخله.

ويواصل الاحتلال إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى مدينة ومخيم جنين عبر حاجز الجلمة العسكري.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا بعد احتجاز مركبته بالقرب من دوار الحثناوي وسط مدينة جنين.

وصرّحت وكالة “الأونروا” بأن العدوان الإسرائيلي على مخيمي جنين وطولكرم هجّر آلاف الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن المشاهد المروعة في الضفة الغربية تنذر بتصعيد جديد.

وفيما يتعلق بعملية تفخيخ وهدم نحو 20 بناية في مخيم جنين، قالت الوكالة: “لم نتلقَّ أي تحذير مسبق بشأن الانفجارات في مخيم جنين، ولم يعد الاتصال بالسلطات الإسرائيلية مسموحًا به، فيما دُمرت أجزاء كبيرة من المخيم في تفجيرات متتالية”.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية جنين، محمد جرار، أن 35-40% من الأحياء لا تزال محرومة من المياه نتيجة عمليات التدمير، حيث خرج أهم بئر للمياه، “السعادة”، عن الخدمة منذ اليوم الأول للعدوان، مما أدى إلى انقطاع المياه عن أحياء جبل أبو ظهير، خلة الصوحة، الهدف، وادي برقين، جزء من حي الجابريات، الزهراء، البساتين، والمحطة.

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وأشار جرار إلى أن هذا العدوان هو الأصعب منذ اجتياح المخيم عام 2002.

وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، يستمر التعليم في المدارس الحكومية والخاصة في مدينة ومخيم جنين إلكترونيًا اليوم الثلاثاء، فيما أتاحت مديرية التربية والتعليم في المدينة للطلبة النازحين إمكانية الالتحاق بمدارس القرى والبلدات التي نزحوا إليها لحين انسحاب جيش الاحتلال.

طولكرم

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم التاسع، وسط مداهمة المنازل وتخريبها وطرد سكانها وتدمير البنية التحتية واعتقال الشبان.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال واصلت طوال الليلة الماضية، الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية الى المدينة ومخيمها، ونشر جنود المشاة في مختلف الأحياء والأزقة، تخللها اعمال تفتيش وتمشيط، في الوقت الذي تواصل فيه الاستيلاء على المباني التجارية والسكنية وسط المدينة ومخيمها ومحيطه وتحويلها لثكنات عسكرية وأماكن للقناصة.

وأضافت، أن قوات الاحتلال تواصل مداهمتها لمنازل المواطنين، وتخريب محتوياتها وطرد أصحابها منها بالقوة وتحت تهديد السلاح، بحيث اصبحت منطقة وسط المخيم خالية من سكانه، إلى جانب حارات كاملة، منها: الشهداء السوالمة، الغانم، النادي، العكاشة، المطار، الحدايدة، الربايعة، أبو الفول، والخدمات”.

وفي السياق ذاته، تواصلت عمليات اخلاء السكان من منازلهم في المخيم، وسط جهود طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي تمكنت من إخلاء سيدتين مسنتين من حارة المطار تعانيان من امراض مزمنة وصعوبة في المشي.

وتتوالى مناشدات من تبقى من المواطنين داخل المخيم، لإنقاذهم خاصة كبار السن والمرضى والأطفال، وتوفير متطلباتهم الأساسية في ظل الوضع الانساني الصعب الذي خلفه العدوان من حصار مشدد وانقطاع للكهرباء والمياه والاتصالات والانترنت بعد تدمير البنية التحتية من قبل جرافات الاحتلال.

وصرح محافظ طولكرم عبد الله كميل، أمس على أن قوات الاحتلال أجبرت ما يزيد عن 75% من سكان مخيم طولكرم على النزوح قسرا من المخيم، خلال العدوان المستمر عليه، وأن هناك ما يقارب 9 آلاف مواطن تقريبا اجبروا على النزوح من المخيم في هذا العدوان غير المسبوق على المحافظة.

وكانت اصيبت أمس الاثنين طفلة (13 عاما)، بشظايا رصاص في الصدر اطلقها قناصة الاحتلال، وتم نقلها للمستشفى.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية عددا من الشبان بعد مداهمتها للمنازل في ضواحي المدينة عرف منهم: زين سالم، وايهاب حدايدة من عزبة الطياح، وأحمد حسام سارة من ضاحية ذنابة. كما اعتقلت الشاب محمد تيسير عمران، عند وصوله بمركبة اسعاف الهلال الأحمر الى طوارئ مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وأفاد شهود عيان ل”وفا”، بأن الشاب عمران وصل الطوارئ مصابا بوعكة صحية لتقتحم قوات الاحتلال قسم الطوارئ وتمنع الطاقم الطبي من فحصه، حيث استجوبته وهو على السرير الطبي ومن ثم اعتقلته مباشرة، علما أنه كان قد أصيب بشظايا في الرأس حلال قصف سابق لطيران الاحتلال على مخيم طولكرم عام 2023.

كما واحتجزت قوات الاحتلال سيدة كانت برفقة مريضة في مركبة اسعاف جمعية الهلال الاحمر كانت متوجهة لمستشفى الشهيد ثابت الحكومي، وأخضعتها للتحقيق الميداني قبل أن تفرج عنها.

وفي وقت متأخر من الليلة الماضية احتجزت قوات الاحتلال مسعفا متطوعا في جمعية الهلال الأحمر من داخل مركبة الاسعاف عند نقله لحالة مرضية الى داخل المستشفى، وأخضعته للاستجواب الميداني لساعات قبل الافراج عنه.

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يشار ان قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والاسراء التخصصي وتعرقل عمل مركبات الاسعاف والطواقم الطبية والمرضى وتخضعهم للتفتيش والتحقيق الميداني.

الى ذلك، جرفت جرافات الاحتلال الثقيلة شارع ياسر عرفات وهو بداية شارع نابلس الذي يصل وسط المدينة بمدخل المخيم الشمالي، واحدثت دمارا في البنية التحتية، وبسطات المواطنين الباعة في المكان.

طوباس

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها العسكري وحصارها على مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، لليوم الثالث على التوالي، وسط عمليات دهم واعتقال واسعة.

وأفادت مصادر محلية باعتقال حوالي 20 مواطنا، بالإضافة إلى احتجاز عشرات آخرين والتحقيق ميدانيا معهم.

وتغلق قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة، فضلا عن تنفيذها عمليات تجريف وتدمير لعدد من الشوارع وللبنية التحتية، والدفع بمدرعات وتعزيزات عسكرية.

وفي مخيم الفارعة ما زالت قوات الاحتلال تحكم الحصار على المخيم وتغلق مداخله بالكامل.

وشرعت جرافات الاحتلال المجنزرة بتجريف وتدمير البنية التحتية في الشارع الرئيسي للمخيم وفي الطرقات الفرعية، وتم تدمير خطوط مياه وكهرباء ما أدى إلى انقطاعهما عن أجزاء من المخيم.

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واقتحمت قوات الاحتلال النقطة الطبية التابعة للهلال الأحمر داخل المخيم مساء أمس، واستولت على هويات المسعفين وأبلغتهم بعدم التحرك دون تنسيق.

وتجد طواقم الإسعاف صعوبة في التعامل مع الحالات الإنسانية والمرضية داخل المخيم، خاصة أن هناك مرضى بأمراض خطيرة يحتاجون الخروج إلى المستشفيات وتعيق قوات الاحتلال نقلهم.