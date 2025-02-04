حماس تطالب الوسطاء بإلزام الاحتلال تطبيق البروتوكول الإنساني

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي، الثلاثاء: يواصل الاحتلال الصهيوني مراوغته في تنفيذ المسار الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، ويتعمد تأخير وإعاقة دخول المتطلبات الأكثر أهمية وإلحاحا، وخاصة الخيام والبيوت الجاهزة، والوقود والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض.

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وأكد أن ما تم تنفيذه في هذه الجوانب أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه، ما يعني عدم التزام في الموضوع الإغاثي والإنساني.

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وقال: لقد خلف العدوان الصهيوني على القطاع دماراً كبيراً خاصة في شمال القطاع، حيث أعدم الاحتلال كل مظاهر الحياة فيه، من تدمير شبه شامل للمنازل والمستشفيات وآبار المياه والمدارس والبنية التحتية؛ ما يجعل الإغاثة مسارا مركزياً في اتفاق وقف إطلاق النار.