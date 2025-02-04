قناة العالم
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سوریا
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البحرين
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مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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مقاومون يطلقون النار على قوة راجلة للاحتلال في بلدة طمون بالضفة الغربية
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الاحتلال يحرق منازل للمواطنين بين بلدتي رب ثلاثين والطيبة جنوب لبنان
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غارة من مسيّرة للاحتلال على شمال غربي المحافظة الوسطى من قطاع غزة
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قوات الاحتلال تتوغل داخل بلدة المعلقة بريف القنيطرة جنوب سوريا
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قوات الاحتلال تداهم مخيم الفوار جنوب الخليل في الضفة الغربية
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الاستخبارات التركية تستقبل 15 أسيرا فلسطينيا افرج عنهم بتبادل الاسرى
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قائد مقر خاتم الانبياء: لدينا الاستعداد لتغيير معادلات الاعداء بجاهزيتنا القتالية
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الاعلام العبري: عملية تياسير وقعت في ساعة الذروة التي يتأهب فيها الجيش
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متحدثة الحكومة الايرانية: تعاملنا مع بريكس لايجاد التعادل في علاقاتنا الدولية
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متحدث القوات المسلحة الايرانية: الجماعات الارهابية تسير في ركب اميركا