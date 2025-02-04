تمديد الموعد النهائي لتقديم الأعمال لمهرجان "صبح" الإعلامي الدول

العالم - ايران

وصرحت إدارة العلاقات العامة لمهرجان صبح الدولي للإعلام، بأن أمانة المهرجان قامت بتمديد الموعد النهائي لتقديم الأعمال المشاركة في هذا الحدث حتى الخامس من مارس/آذار المقبل، بعد أن كان الموعد النهائي لتقديم الأعمال محددا بالخامس من فبراير/شباط.

بدأ مهرجان صبح الإعلامي الدولي أعماله في عام 2023 بهدف التعريف بعدد كبير من المنتجين الدوليين، وخلق تفاعل بنّاء بينهم في سبيل خلق تيارات إعلامية وقوية على المستوى الدولي.

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وستقام الدورة الثالثة من هذا المهرجان، بأمانة إحسان كاوه، في قسمين، قسم رئيسي وقسم خاص بفلسطين.

يعتمد شعار ‌مهرجان صبح «الإعلام والنظام الدولي الحديث»، على قيم الهوية المحلية والإقليمية، والمعنوية، وأصالة الأسرة، وحوار المقاومة، ومناهضة الاستكبار العالمي.

ويمكن للراغبين بتسجيل أعمالهم زيارة موقع المهرجان على العنوان: sobhfestival.com