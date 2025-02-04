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ترامب وأوروبا.. خلافات شائكة وحلول غائبة

ترامب وأوروبا.. خلافات شائكة وحلول غائبة
الثلاثاء ٠٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه، إعلان الاتحاد الاوروبي أنه مستعد للرد على الرئيس الامريكي دونالد ترامب في حال نفذ تهديداته بشأن فرض رسوم جمركية عليه.

العالم - بانوراما

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد في حال نفذ دونالد ترامب تهديداته بشأن فرض رسوم جمركية.

واشارت الى أنه لا يمكن تغيير الحدود بالقوة ويجب أن تتمتع كل دولة بالاستقلالية في قراراتها مضيفة ان أوروبا ستحافظ على أمنها الاقتصادي والوطني وستحمي دائما مصالحها وان اوروبا ستعمل على تعزيز استثماراتها في مجال الدفاع.

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يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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