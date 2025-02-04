ترامب وأوروبا.. خلافات شائكة وحلول غائبة

العالم - بانوراما

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد في حال نفذ دونالد ترامب تهديداته بشأن فرض رسوم جمركية.

واشارت الى أنه لا يمكن تغيير الحدود بالقوة ويجب أن تتمتع كل دولة بالاستقلالية في قراراتها مضيفة ان أوروبا ستحافظ على أمنها الاقتصادي والوطني وستحمي دائما مصالحها وان اوروبا ستعمل على تعزيز استثماراتها في مجال الدفاع.

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