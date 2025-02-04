العالم - باختصار

صفقة الأسلحة الجديدة تشمل 4700 قنبلة زنة 1000 رطل (نصف طن) بما يزيد عن 700 مليون دولار

كما تشمل جرافات مدرعة من إنتاج شركة كاتربيلر بما يزيد عن 300 مليون دولار.

موقع أكسيوس : ترامب أنهى التعليق الذي فرضته إدارة بايدن على القنابل التي تزن ألفي رطل إلى "إسرائيل".

القنابل من طراز "إم كيه (مارك) 84" - تعد من القنابل شديدة الإنفجار.

تحدث هذه القنبلة إنفجارا هائلا يمكنه تدمير الهياكل الكبيرة وإحداث فجوات كبيرة في الأرض.

يمتد تأثير الإنفجار الناتج عن هذه القنابل إلى محيط كبير جدا، مع قوة ضغط شديدة.

مسؤولون صهاينة: 1800 من هذه القنابل ستحمّل على سفينة لإرسالها إلى "إسرائيل" خلال الأيام المقبلة.



شاهد أيضا.. ترامب يلوح لعدم ضمان صمود هدنة وقف اطلاق النار بغزة

في الفترة بين 7 أكتوبر و17 نوفمبر 2023 أسقط جيش الاحتلال جوا المئات من هذه القنابل.

هذه القنابل شديدة التدمير تزن الواحدة منها ألف كيلوغرام ولديها القدرة على إتلاف البنية التحتية للمستشفيات.

كما ساهمت هذه القنابل بقتل المئات في جميع أنحاء قطاع غزة.

خبراء : "إسرائيل" إستخدمت "نمطا ممنهجا لإسقاط قنابل مارك-84 الضخمة بالقرب من المستشفيات.

البنتاغون : ملتزمون تماما، بضمان إمتلاك "إسرائيل" القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها.

تأتي أنباء تزويد "إسرائيل" بالأسلحة الامريكية بالتزامن مع زيارة نتنياهو لواشنطن.

ترامب : لا ضمانات حيال استمرار وقف اطلاق النار في غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...