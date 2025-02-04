بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية في حي الشيخ رضوان

العالم _ فلسطين المحتلة

وأشارت البلدية إلى أن عودة النازحين وتوقعات تساقط كميات متزايدة من الأمطار قد تؤدي إلى طفح البركة.

وأكدت البلدية أن البركة تعاني من تزايد كميات المياه العادمة، ما يهدد بغرق الأحياء المحيطة ويؤثر سلبًا على الخزان الجوفي والبيئة. كما نبهت إلى أن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواسير اللازمة لصيانة خط تفريغ البركة يزيد من تفاقم المشكلة.

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وطالبت بلدية غزة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتسهيل إدخال المعدات اللازمة وترميم البنية التحتية المتضررة، في ظل العقبات الكبيرة التي تواجهها نتيجة نقص الوقود والمعدات بسبب الحرب المستمرة