كاميرا العالم توثّق رفض الغزيين لاقتراح ترامب لتهجيرهم وتمسكهم بأرضهم

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم بين خيام الغزيين الفلسطينيين التي اقتلعتها الرياح العاتية في ساعة الليل وما زالت حتى هذه اللحظة تعصف بهم هذه الرياح والأمطار التي تتدفق وسط معاناة كبيرة تعيشها هذه العائلات وما زالت تتفاقم بين هذه الخيام التي عاشوا بها كل ويلات وفصول المعاناة في هذه الحرب.

ولفت محمد أبو عبيد مراسل العالم في جنوب قطاع غزة أن هذه العائلات كانت تستمع إلى قرارات وتصريحات الرئاسة الأمريكية لتهجير الشعب الفلسطيني وتهجير هذه العائلات الفلسطينية من قطاع غزة، هذا هو قرارهم هذه العائلات هذه الأم والشعب الفلسطيني بأكمله:" متشبث في رمال هذه الأرض الطاهرة ولن يقبل التهجير وترك هذه الأرض أرض فلسطين المباركة".

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