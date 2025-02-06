الجيش الأوكراني يشن هجوما على مطار في كراسنودار الروسية

العالم – خاص بالعالم

الجيش الأوكراني قال إنه شن هجوما على مطار في منطقة كراسنودار الروسية شمال البلاد خلال الليل، مما أسفر عن وقوع انفجارات وحريق.

وأضاف الجيش أن القوات الروسية تستخدم المطار في تخزين الطائرات المسيرة وإطلاقها لمهاجمة كييف، وفي صيانة الطائرات التي تنفذ مهام بمناطق جنوب أوكرانيا.

وأكد حاكم بيلغورود الروسية مقتل ثلاثة أشخاص قرب إحدى قرى المقاطعة إثر هجوم أوكراني بمسيرة.

وفي إطار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، أعلن وزير الجيوش الفرنسي، أن بلاده سلمت أوكرانيا أولى طائرات 'ميراج خمسة _ ألفين المقاتلة لمساعدتها في الدفاع عن مجالها الجوي ضد روسيا.

وقال الوزير الفرنسي إنه بعد أشهر عدة خصصت لتدريب طيارين أوكرانيين في فرنسا، وصلت الطائرات الأولى إلى أوكرانيا

مصادر أكدت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعلن قريبا عن خطة ترامب لإنهاء الحرب في روسيا، وستقدم الخطة من قبل الممثل الخاص لترامب لأوكرانيا وروسيا، كيث كيلوغ، خلال مؤتمر سيعقد في مدينة ميونيخ الألمانية في منتصف الشهر الجاري.

وأكدت المصادر أن المقترح سيشمل تجميد النزاع مؤقتا، مع إبقاء الأراضي التي تتواجد داخلها القوات الروسية في حالة غموض.

كما يتوقع أن تتضمن الخطة ضمانات أمنية لأوكرانيا بعدم شن موسكو هجمات جديدة، كما قالت المصادر إن الخطة تتضمن دعوة لإجراء انتخابات في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار.

من جهته قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن على الولايات المتحدة أن تبادر الى الخطوة الأولى على طريق تطبيع العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والحقوق المتساوية.

وأضاف ريابكوف أن الكرملين طالما سعى لأن يكون شريكا مع الغرب، دون أن يسمعه أحد، وأكد في الوقت ذاته انفتاح موسكو على الحوار للتوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض.

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