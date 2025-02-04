الإدارة الامريكية الجديدة وتعاملها مع الملفات السياسية

العالم – ملفات العالم

تحوّل حاد في السياسات الداخلية والخارجية لأمريكا

بعد صراع مرير مع خصومه الديمقراطيين والدولة العميقة عاد وفي جعبته الكثير من الملفات الحارقة داخليا وخارجيا كنار كاليفورنيا.

ملفات متداخلة ومتشعبة لا يمكن توقع طريق حسمها، فالحاكم ترامب الذي يعتبر نفسه جاء بتفويض شعبي بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استقطاب الأنظار باستخدامه القوي للسلطة في الساعات الأولى من توليه منصبه فوقع على سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تشير إلى تحول حاد في السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في ولايته الثانية، من بين هذه الأوامر:

- إنهاء حق المواطنة بالولادة وبرنامج قبول اللاجئين وإعلان حالة الطوارئ الوطنية للطاقة.

-خارجيا: إعادة رسم السياسات الخارجية الأمريكية وعلاقاتها بحلفائها وأعدائها، الاتحاد الأوروبي والصين.



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قرارات ترامب الأولى وتصريحاته المثيرة تطرح عديد الأسئلة كيف سيتعامل ترامب مع الدولة العميقة وهل ستكون مرحلته الرئاسية الثانية، رحلة صراعات شعبوية ومواجهات تعمق الأزمات أم مرحلة مهادنة يكسب فيها ترامب الوقت لتنفيذ وعوده الانتخابية، وإلى أي مدى يمكن أن يكون ترامب وفيا لتعهداته الانتخابية التي ترجمها في شكل ترسانة من الأوامر منذ الساعات الأولى لتوليه الحكم وكيف ستتعاطى الإدارة الأمريكية والقضاء مع قراراته.

شخصية الرئيس دونالد ترامب! ووجوده دليل الأزمة داخل المجتمع الأمريكي

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج "ملفات العالم " وفيما يتعلق بفهم شخصية الرئيس دونالد ترامب الرجل الشعبوي الذي جاء إلى البيت الأبيض حاملا معه ـ34 قضية جنائية، أكد محسن النابتي الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي أن القضية ليست شخصية ترامب بقدر ما هي السياق التاريخي والاجتماعي والسياسي الذي جاء به ترامب

وإن وجود ترامب على رأس الولايات المتحدة الأمريكية هو دليل الأزمة داخل المجتمع الأمريكي وأزمة السياسة الأمريكية والمأزق الذي وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية على جميع الوجهات.





ولفت النابتي إلى أنه إذا سلمنا بشعبوية ترامب فالشعبويات في التاريخ كلها هي نتاج أزمات حادة تعيشها المجتمعات وتكون نوع من ردة الفعل على تلك الأزمة، إذا عرفنا ناخبي الحزب الجمهوري، فالحزب الجمهوري هو القاعدة الانتخابية ما يسمى بـ"الإنجيليين" ومعناها البيض في الولايات المتحدة الأمريكية واليوم معناها ما يعرفوه الناس

على أنه جزء كبير من هؤلاء قرويين يعني ليسوا من سكان مدن الساحل ليسوا أكاديميين ما يعني أولا انهم بمستويات تعليمية ضعيفة وثانيا هم جزء كبيرمن اليد العاملة لا يمتلكون شهادات عليا والفلاحين والبيئات المحافظة في الولايات المتحدة الأمريكية هما تقريبا تعبر عن الأمة الأمريكية في تأسيسها.



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الأزمة المالية في أمريكا حطت من مستوى الرفاهية فيها!

وتابع النابتي: وبالتالي دونالد ترامب استفاد من هؤلاء الذين عادة ما ينتمون لبيئات منغلقة وبيئات عنصرية والأمر الآخرهي الأزمة التي بدأت عام 2008 واللي بقيت تتراكم

حيث أن الأزمة المالية بدأت في 2008 والتي حطت بشكل كبير من مستوى الرفاهية في الولايات المتحدة الأمريكية

وخاصة الطبقات التي تصوت للحزب الجمهوري والشعار الرئيسي لترامب هو امريكا اولا.



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تأثير سياسات ترامب على الداخل الأمريكي

كيف ستؤثر سياسات ترامب على الداخل الأمريكي على مستوى المؤسسة وعلى العلاقات الاجتماعية رغم وجود تصدع كبير داخل المجتمع الأمريكي؟

أوضح الكاتب والصحفي الأكاديمي كمال بن يونس أن الأولوية، وأولوية الأولويات في الانتخابات الأمريكية

هي الملفات الداخلية والملفات الخارجية يقع متابعتها في علاقة بانعكاساتها على الوضع الاقتصادي على نسبة الضرائب وعلى مداخيل الدولة وعلى ظروف معيشة الناس

لذلك مثلاً الرئيس الأسبق "باراك أوباما" فاز عندما لعب ورقة إصلاح المنظمة الاجتماعية والتأمين عن المرض

وأوشكت كامالا هاريس أن تنجح لأنها قدمت برنامج أكثر طموحا.

سبب سقوط"هاريس وجو بايدن"هو تورطهم بالحرب في العالم الإسلامي

ولفت يونس إلى أنه من بين أسباب سقوط كامالا هاريس هي وبايدن من قبلها هو تورطهم في الحرب في العالم الإسلامي في فلسطين المحتلة في ضد لبنان والجرائم التي ارتكبوها تركت ملايين الناخبين المسلمين الأمريكان والأمريكان لا يريدون أن يقدموا الأرقام الحقيقية لكن البعض يعتبر أنه حوالي 10% من الناخبين المسلمين منهم صوت لصالح ترامب وإما قاطعوا الانتخابات أو صوتوا ضد بايدن وهو توصيت عقابي .

ترامب وعد شعبه بتخفيض الضرائب وزيادتها على الصادرات

ولفت يونس إلى أن الملف الأهم هو الملفات الداخلية فبالنسبة للأمريكان كان الوضع الاقتصادي نسبي وكان قد وعدهم ترامب بسبب تجربتهم معه أن يزيد الضرائب على الصادرات وعلى الصين ويخفض الضرائب على الشعب الأمريكي من 15 إلى 10% إلى 5% ويقول لهم سندخل أكثر من 500 ملياردولار من من الضرائب التي سوف أفرضها هذه المرة على الاتحاد الأوروبي وعلى كندا وعلى المكسيك.

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