شاهد الإحتلال يصعّد من عملياته العسكرية بمخيم جنين!

العالم – خاص بالعالم

وأفادت راية عروق مراسلة العالم في مخيم جنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من عملياته العسكرية في مخيم جنين، حيث لا يوجد أحد داخل المخيم، والقليل فقط من تبقى داخل هذا المخيم بعد أن هجّر الاحتلال الإسرائيلي سكان هذا المخيم وأكثر من 95% نزحوا إلى البلدات والقرى المجاورة.

وأشارت مراسلتنا من مكان تواجدها إلى مدرعات النمر وآليات الاحتلال حيث ترسانة عسكرية كبيرة الآن تمر من أمامنا وتتعمد إيذاء الصحفيين والمواطنين الموجودين في هذه المنطقة.

يقول الاحتلال عبر إعلامه العبري بأنه تخلص من البنية التحتية للمقاومة داخل مخيم جنين، ولكن إذا ما تحدثنا عن البنية التحتية للمقاومين فأين هي؟ لا يمكن أن تكون داخل هذا المخيم الصغير الذي تبلغ مساحته أقل من نصف كيلو متر مربع فلا يمكن أن توجد هنالك انفاق داخل هذا المخيم، حيث يصادر جيش الاحتلال القليل من الرصاص والأسلحة التي يستخدمها المقاومون داخل هذا المخيم للدفاع عن أنفسهم بحسب ما دائما يقولون بأنهم يدافعون عن مخيمهم الذي يتعرض لإقتحامات متتالية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.



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25 شهيدا حصيلة هذه العملية العسكرية التي أطلق عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي"بالسور الحديدي"حيث أن مئات المنازل هدمت بشكل كامل ومئات أخرى هدمت أجزاء منها وآلاف نزحوا من داخل مخيم جنين وأيضا عشرات المنازل حرقت في داخل هذا المخيم .

الاحتلال الإسرائيلي يتمركز في عدة مناطق داخل هذا المخيم وينسف بجرافاته العسكرية الشوارع التي تؤدي إلى عمق هذا المخيم في محاولة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتغيير ديموغرافيا مخيمات شمال الضفة الغربية.

هذه العملية التي بدأت منذ خمسة عشر يوما في مخيم جنين انطلقت قبل عدة ايام الى طوباص وتحديدا في بلدة طمون جنوب طوباس وفي مخيمات طول كرم وتحديدا في مخيم طول كرم حيث السيناريو ذاته تهجير المواطنين من داخل هذا المخيم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...