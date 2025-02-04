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وزارة الثقافة في صنعاء تحتضن معرضا فنيا عن القضية الفلسطينية

الثلاثاء ٠٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

إحتضنت وزارة الثقافة في صنعاء معرضا للفن التشكيلي عبرت اللوحات والرسومات فيه عن القضية الفلسطينية وابرزت جوانب من المعاناة والامل الذي يعيشه الفلسطينيون خاصة في غزة اضافة الى اقسام اخرى شملها المعرض اظهرت الموروث اليمني والتراث الثقافي والتاريخي لها برمزيات فنية بديعة . 

العالمخاص بالعالم

من ارض البن الى ارض الزيتون عنوان المعرض التشكيلي للفنان ماجد الهمداني الذي حاول ان يعكس رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال لوحاته الفنية تجسيدا لأهمية القضية الفلسطينية من منظور فني.

المجسمات والرسومات هنا عبرت عن التحديات والمعاناة والصمود في غزة ومزجت بين الظلام والنور والالم والامل بمتناقضات ترمز الى قوة المقاومة وروح الثبات والانتصار.

وقال ماجد الهمداني وهو فنان تشكيلي يمني:" لقد اشرفت على عدة معارض فنية بعد احداث السابع من اكتوبر، فكانت اغلبية المعارض من مشاركين عدة، واصبحت لوحاتي كثيرة، حيث بلغت اكثر من 120 لوحة خاصة بالقضية الفلسطينية لأجعل لها معرض".

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جوانب عدة ابرزتها هذه اللوحات تنوعت بين اظهار التراث اليمني الاصيل وأهميته في المجتمع وتأثيره في تعزيز التلاحم ومواجهة المعتدين برمزية واضحة لاستحضار قيمة الموروث الحضاري والتاريخي لليمنيين والاعتزاز بالهوية والفخر سواء بالشخصيات العظيمة او الازياء التقليدية التي تظهر جلية بالرسومات هنا.

وقال سمير الكارتي وهو فنان تشكيلي يمني:" هي رسالة موجهة للعالم أجمع بأن الفن التشكيلي له بصمة قوية ممكن ان تغير خارطة السياسة وخريطة الثقافة والفن التشكيلي والابداع".

المعرض في مجمله يأتي في اطار تجسيد القضايا المهمة والتي يعايشها الفنانون ويظهرونها بطريقتهم الخاصة باسلوب فني لمعالجتها ويرمز الى تطلعاتهم لروح التفاؤل والسلام لينعكس واقعا حقيقيا وليس فقط في الاعمال الفنية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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