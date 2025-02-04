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خلال 2024..

محافظ بيت لحم: الاحتلال جرف آلاف الدونمات وهدم عشرات المنازل

محافظ بيت لحم: الاحتلال جرف آلاف الدونمات وهدم عشرات المنازل
الثلاثاء ٠٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد محافظ بيت لحم، محمد طه أبو عليا، أن الاحتلال ارتكب انتهاكات جسيمة خلال عام 2024، حيث جرف 3893 دونمًا من الأراضي الزراعية، وهدم عشرات المنازل، واقتلع نحو 6000 شجرة، منها 3184 شجرة زيتون.

العالم _ فلسطين المحتلة

وأشار أبو عليا خلال لقائه مع صحفيي بيت لحم إلى أن هذه الانتهاكات تسببت في خسائر كبيرة للمحافظة، حيث تراجعت أعداد السياح إلى أقل من 200 ألف، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 33%.

كما أشار إلى إنشاء الاحتلال 11 بؤرة استعمارية جديدة و239 اعتداءً من المستعمرين على المواطنين. وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ على أهمية التعاون بين المؤسسات الرسمية والإعلامية لمواجهة تحديات الاحتلال وتعزيز صمود المواطنين.

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