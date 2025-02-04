قناة العالم
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سوریا
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فلسطين
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سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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جرافات الاحتلال تقتلع اشجارا وتدمر اراض زراعية ببلدة طمون في الضفة الغربية
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حماس: الاحتلال يعطل البروتوكول الانساني في اتفاق وقف اطلاق النار في غزة
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حماس: اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية بدأت ونحن معنيون بالايواء والاعمار
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قوات الاحتلال تقتحم منزلا في ضاحية أكتابا شرق طولكرم بالضفة الغربية
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رويترز عن الشرطة السويدية: اطلاق نار على 4 أشخاص بمدرسة بمدينة أوريبرو
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حزب الله: كان حريا بالحكومة الاسترالية ان تعاقب القتلة الصهاينة
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حزب الله يدين قرار استراليا فرض عقوبات على امينه العام الشيخ نعيم قاسم
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طيران الاحتلال المسيّر يجدد قصف موقع ببلدة طمون بنابلس بالضفة الغربية
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صحة غزة: حصيلة العدوان على القطاع ترتفع الى 47540 شهيدا و111618 جريحا
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قوة للاحتلال ودبابات تتوغل من بلدة كفرشوبا باتجاه بلدة كفر حمام جنوب لبنان