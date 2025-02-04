دبلوماسية ’ترامب’ بين مطرقة ’البلطجة’ وسندان الإبتزاز: ردود فعل ساخطة !!

العالم - خاص العالم

ردود افعال متعددة من اغلب الدول على تهديدات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على العديد من الدول منها دول الاتحاد الاوروبي.

ترامب ومن خلال ما يسمى بدبلوماسية البلطجة والتهديد اعلن المضي في تهديداته الاقتصادية وكذلك بضم بعض المناطق والسيطرة عليها وبينها جزيرة جرينلاند التابعة للدنيمارك.

حرب ترامب الاقتصادية لاقت ردود افعال من كندا والمكسيك والصين كما دخلت اوروبا ايضا في اطار الدول التي عبرت عن تخوفها من التهديدات الامريكية بعد تاكيد ترامب نيته فرض رسوم جمركية على اوروبا تصل الى عشرين بالمئة كما هدد القارة العجوز برفع الدعم العسكري عنها وتحميلها بشكل كامل ميزانية حلف الناتو.

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الاتحاد الاوروبي وعلى لسان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين اعلن استعداده للرد على الرئيس ترامب في حال نفّذ تهديداته بشأن فرض الرسوم الجمركية.

وقالت فون دير لاين "الاتحاد الأوروبي مستعد للرد في حال نفّذ دونالد ترامب تهديداته لا يمكن تغيير الحدود بالقوة ويجب أن تتمتع كل دولة بالاستقلالية في قراراتها أوربا ستحافظ على أمنها الاقتصادي والوطني وسنحمي دائما مصالحنا كما سنعمل على تعزيز استثماراتنا في مجال الدفاع".

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هذا وكانت اوروبا وعلى لسان ئيس الوزراء الفرنسي "فرنسوا بايرو" اعلنت انها ستواجه ازمة كبيرة مع امريكا في ظل حكم وسياسة ترامب مشيرا ان على الاوروبيين ان يتحدوا والا سوف يواجهون السحق والحرمان حسب تعبيره.

وفي ظل مطالبات ترامب لاوروبا بزيادة الإنفاق الدفاعي. اعلن امين حلف الاطلسي مارك روته ان التحديات تجاه اوروبا كبيره لكنه قال أن التهديد بحروب تجارية لن يؤثّر على القوة الرادعة للحلف حسب وصفه.

وفي السياق نفسه وخلال قمة للاتحاد عقدت في بروكسل هاجم زعماء الاتحاد الأوروبي تهديدات ترامب وتعهدوا بالرد بإجراءات عقابية وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أوروبا يجب أن تشتري المزيد من المنتجات المحلية في تجاهل لواشنطن، في حين قال أولاف شولتز المستشار الألماني ان اوروبا باعتبارها منطقة اقتصادية قوية، يمكنها تشكيل شؤونها الخاصة ويمكنها أيضًا الرد على سياسات التعريفات الجمركية بسياسات التعريفات الجمركية نفسها حسب قوله.