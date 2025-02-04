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الاحتلال يداهم منازل في طولكرم ويحولها لثكنات عسكرية

الاحتلال يداهم منازل في طولكرم ويحولها لثكنات عسكرية
الثلاثاء ٠٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منازل ومبان سكنية في مدينة طولكرم ومخيمها، في إطار العدوان المستمر على المنطقة لليوم التاسع على التوالي.

العالم _ فلسطين المحتلة

في ضاحية اكتابا، حاصرت القوات منزل عائلة الهوجي، وأجبرت من فيه على الخروج عبر مكبرات الصوت، حيث تم استجوابهم ميدانيًا دون تسجيل اعتقالات. كما داهم الجنود المنازل المحيطة، ونصبوا قناصة داخلها.

كما استولت قوات الاحتلال على منازل ومباني سكنية في الحي الشرقي، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، بالإضافة إلى الاستيلاء على مبانٍ تجارية وسكنية في محيط مخيم طولكرم، خاصة على طول شارع نابلس.

وتواصل قوات الاحتلال عملية إفراغ المخيم من سكانه تحت تهديد السلاح، حيث سُمع دوي انفجارات ناتجة عن تفجير عدد من منازل المواطنين.

في ظل الوضع الإنساني الصعب، ناشد المواطنون المتبقون في المخيم بتوفير احتياجاتهم الأساسية من الطعام والماء والأدوية، في ظل الحصار وانقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات.

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كما ألحقت قوات الاحتلال دمارًا بالمنازل التي استولت عليها في الحي الغربي، وسرقت مقتنيات ومبالغ مالية.

وتواصل القوات حصار مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، مما يعرقل عمل الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف.

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