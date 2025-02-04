واشنطن تحت النار: ’هيومن رايتس ووتش’ تطالب بوقف التواطؤ في جرائم غزة

العالم - خاص العالم

قبيل لقاء الاجتماع المقرر ابين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يتواجد حاليا في واشنطن منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان طالبت الولاياتِ المتحدةَ بوقفِ تواطؤِها مع كيانِ الاحتلالِ الاسرائيلي في الانتهاكاتِ الإسرائيليةِ الجسيمةِ في غزة.

واشنطن ستظل متواطئةً مع تل ابيب في الجرائمِ طالما استمرت في توفيرِ الأسلحةِ وغيرِها من المساعداتِ العسكرية

حسب ما قالت المنظمة موضحةً اَنّ الولاياتِ المتحدةَ باعت لكيانِ الاحتلال منذُ السابعِ من اكتوبر الفين وثلاثةٍ وعشرين اسلحةً وقدمت له مساعداتٍ أمنيةً غيرَ مسبوقة.

شاهد أيضا.. مراسل قناة ’العالم’ يوثق مشاهد مؤلمة من معاناة أهالي غزة

ولفتت المنظمة إلى أنه إذا أراد الرئيس ترامب أن يقطع علاقته بتواطؤ إدارة بايدن في الفظائع التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة، فعليه أن يعلّق فورا نقل الأسلحة إلى إسرائيل مشيرة الى ان أنّ إدارةَ الرئيسِ الأميركي السابق جو بايدن استمرت في نقلِ الأسلحةِ رغمَ استخدامِ القواتِ الإسرائيلية المتكرر للأسلحةِ الأميركية لارتكابِ جرائمِ حربٍ في غزة.

المنظمة اشارت ايضا إلى خلاصات دراسة لـ'جامعة براون' أفادت بزيادة المساعدات العسكرية الأميركية لتل أبيب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الفين و ثلاثة وعشرين لتصل إلى قرابة سبعة عشر مليارا و تسعمة مليون دلار.

شاهد المزيد .. دبلوماسية ’ترامب’ بين مطرقة ’البلطجة’ وسندان الإبتزاز: ردود فعل ساخطة !!

على صعيد الوضع الانساني في قطاع غزة يواصل الاحتلال المماطلة في ايصال المساعدات الاساسية الى القطاع ويتهربُ من التزاماتهِ في إدخال المساعدات وفق ما نص عليه اتفاق وقف اطلاق النار على الصعيد الانساني.

حيث أكدَ المديرُ العام لوزارةِ الصحة في غزة منير البرش عدمَ وصولِ المستلزماتِ الأساسية لتشغيلِ المستشفيات كالوقود ومحطاتِ الأوكسجين.

وشددَ البرش على الحاجة الملحة لمستشفياتٍ ميدانية، مشيراً الى وفاةِ نحوِ أربعين بالمائة من مرضى الفشلِ الكلوي بسببِ نقصِ الأجهزة.