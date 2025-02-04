خريشة: العودة الفلسطينية تحققت.. والاحتلال فشل في كسر إرادة الشعب

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وأوضح خريشة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يدخر جهدا في استخدام كل أدواته لضرب التماسك الاجتماعي الفلسطيني، محاولًا جعل الحياة مستحيلة عبر حرمان المواطنين من الخدمات الأساسية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، خاصة المياه والمستلزمات الطبية التي تشتد الحاجة إليها في المستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الإمكانيات.

وأشار إلى أن الاحتلال يعمد إلى تدمير البنية التحتية ويمنع إدخال المواد الأساسية، مما يخلق أزمة إنسانية كبيرة، لكنه أكد أن الشعب الفلسطيني قادر على التحمل والصمود، مستشهدا بالصور الإنسانية التي تظهر عائلات تنصب خيامها على أنقاض منازلها المدمرة، مؤكدا أن هذه الإرادة ستستمر لأن الشعب الفلسطيني ما زال يعيش أجواء انتصار 7 أكتوبر.

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وأضاف خريشة أن الشعب الفلسطيني يتفق دائما على قيمتين أساسيتين: التكافل الاجتماعي وخدمة الآخر، معتبرًا أن هذه القيم ستسهم في تجاوز الأزمة الحالية، خاصة مع الإدارة الحكيمة التي تقود قطاع غزة، والتي أثبتت كفاءتها في قضية الأسرى وصفقة التبادل الأخيرة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المقاومة والقائمين على إدارة قطاع غزة يعملون على إنهاء الحالة الشاذة التي يعيشها القطاع، أو على الأقل التخفيف من آثارها، معربًا عن ثقته بقدرة الشعب الفلسطيني على تجاوز التحديات بفضل صموده وإرادته القوية.