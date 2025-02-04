قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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صحف عبرية
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عائلات الاسرى الاسرائيليين: سنقف لنتنياهو بالمرصاد إذا حاول إفشال الاتفاق
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حماس: نتنياهو يريد ان يؤجل المفاوضات ليحفظ بقاء حكومته
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حماس: نتنياهو لا يريد الذهاب الى المرحلة الثانية من المفاوضات
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة قفين شمال طولكرم في الضفة الغربية
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وزير الخارجية الايراني: يجب الضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من لبنان
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الاحتلال يدفع بقواته لاقتحام بلدة اوصرين جنوب نابلس في الضفة الغربية
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الاحتلال يدفع بقواته لاقتحام بلدة ترمسعيا شمال غرب رام الله بالضفة الغربية
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الاونروا: لم تصل اي مساعدات جديدة لقطاع غزة منذ الخميس الماضي
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العفو الدولية: واشنطن خالفت تعهداتها بمنع ارتكاب ابادة جماعية في غزة
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الشرطة السويدية: مقتل 10 اشخاص في حادث اطلاق نار بمدرسة وسط البلاد