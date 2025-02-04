قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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ترامب: نأمل أن لا نستخدم المذكرة الموقعة بشأن إيران
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ترامب: نأمل أن نتوصل الى تفاهم مع إيران للتعايش بشكل سلمي
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سامي أبوزهري: المطلوب إنهاء الإحتلال والعدوان على شعبنا لا طرده من أرضه
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سامي أبوزهري: نرفض تصريحات ترامب"لا بديل أمام سكان غزة الا مغادرتها"
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل متضامنة فرنسية في تل أرميدة بالخليل
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل في الضفة الغربية
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البيت الابيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بوقف دعم وكالة "الأنروا"
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البيت الابيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بالانسحاب من مجلس حقوق الانسان
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ترامب: أريد أن ارى الاردن ومصر يستقبلان فلسطينيين من غزة
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ترامب: لا أدعم بالضرورة استيطان الاسرائيليين في غزة