عراقجي يؤكد ضرورة استمرار المشاورات الوثيقة والمستمرة بين طهران ودوشنبة

العالم - إیران

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في طهران يوم الثلاثاء، عصمت الله نصر الدين النائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان، الذي يزور طهران للمشاركة في اجتماع نواب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو).

وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان إلى دوشنبه وتقديره للاستضافة الكريمة من قبل الحكومة والشعب الطاجيكي، وصف عراقجي آفاق العلاقات بين البلدين اللذين يشتركان في الجذور والثقافة واللغة، بأنها جيدة جداً وواعدة، وأعرب عن أمله في أن تشهد هذه الزيارة مع تنفيذ الاتفاقيات فتح صفحة جديدة في التعاون الشامل بين البلدين.

وفي هذا اللقاء، وصف النائب الأول لوزير خارجية طاجيكستان الاتجاه السائد في العلاقات والتعاون بين الجانبين بأنه جيد جدًا ومتنام، مؤكدا عزم وإرادة القادة الطاجيكيين على مواصلة تطوير وتوسيع العلاقات في جميع المجالات التي تحظى باهتمام البلدين.

وفي إشارة إلى إلغاء تأشيرات السفر الجوي بين البلدين، أعرب عصمت الله نصر الدين عن أمله في أنه مع زيادة تدفق السياح ورجال الأعمال بين البلدين، سنشهد المزيد من تطوير الروابط الشعبية والتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي.