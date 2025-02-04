ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بانسحاب واشنطن من أونروا ومجلس حقوق الإنسان

العالم - الأميرکيتان

وأفادت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض أن ترامب وقع "أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من الأونروا ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت مديرة الاتصال بوكالة "أونروا"، جولييت توما، أن الوكالة الأممية تواجه صعوبات كبيرة فيما يخص دفع رواتب موظفيها بعد أن قامت واشنطن بقطع تمويلها عن الوكالة.

وصادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بشكل نهائي وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان "أونروا" من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.