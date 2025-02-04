قناة العالم
الثلاثاء ٠٤ فبراير ٢٠٢٥
١٠:٣٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
ترامب: إيران لا زالت قوية ولن أسمح لها بالحصول على السلاح النووي
عاجل
الجهاد الإسلامي:شعبنا يمارس المقاومة منذ قرن كامل من قبل ترامب وبعده
عاجل
الجهاد الإسلامي: شعبنا الفلسطيني يمتلك دوما خيار المقاومة التي يمارسها
عاجل
ترامب: من الصعب على السلطة الفلسطينية أن تحكم غزة
عاجل
ترامب: السعودية لا تطالب بدولة فلسطينية بل تريد السلام مع "إسرائيل"
عاجل
ترامب بلقائه نتنياهو: أريد تحقيق الأهداف الثلاثة التي وضعتها"إسرائيل"للحرب
عاجل
ترامب خلال لقائه نتنياهو: أريد اخراج جميع الأسرى في غزة
عاجل
ترامب: أنا أتحدث عن إخراج الفلسطينيين من غزة إلى الأبد
عاجل
ترامب: دول أخرى كذلك ستقبل استقبال فلسطينيي غزة
عاجل
ترامب: الأردن ومصر سيقبلان استقبال فلسطينيي غزة رغم نفيهما