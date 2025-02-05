قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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سفير فلسطين بالأمم المتحدة: يجب احترام ارادة الفلسطينيين في العيش بغزة
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قوات الاحتلال تقتحم قرية صرة غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عين شمال رام الله بالضفة الغربية
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أجهزة أمن السلطة تعتقل المقاومين للإحتلال من بلدة برقين غرب جنين
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مصادر فلسطينية: مسيّرات إسرائيلية تلقي القنابل على المنازل في مخيم جنين
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الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال اقتحام محيط ديوان ابو سنينة جنوبي الخليل
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ترامب: إيران لا زالت قوية ولن أسمح لها بالحصول على السلاح النووي
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الجهاد الإسلامي:شعبنا يمارس المقاومة منذ قرن كامل من قبل ترامب وبعده
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الجهاد الإسلامي: شعبنا الفلسطيني يمتلك دوما خيار المقاومة التي يمارسها
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ترامب: من الصعب على السلطة الفلسطينية أن تحكم غزة