حماس تعلق على تصريحات ترامب بشأن غزة

العالم - فلسطین

وقال القيادي البارز في حركة حماس، سامي أبو زهري، في بيان، إن "كلام ترامب الذي قال فيه: 'ليس هناك بديل أمام سكان قطاع غزة سوى الفرار منه' غير مقبول. نحن نرى هذه التصريحات بمثابة وصفة لإشعال الفوضى والتوتر في المنطقة".

وجاءت تصريحات أبو زهري ردًا على تصريحات ترامب يوم الثلاثاء، حيث قال إن الفلسطينيين ليس أمامهم خيار سوى مغادرة غزة، واصفًا المدينة بأنها "موقع هدم" وغير آمنة للعيش، مضيفًا أنه يرغب في أن تستقبل الأردن ومصر الفلسطينيين الذين يغادرون القطاع.

وشدد القيادي في حماس على أن "سكان قطاع غزة لن يسمحوا بتنفيذ هذا المخطط".

وكان ترامب قد حث من جديد الفلسطينيين في قطاع غزة الذي دمرته الحرب على الانتقال إلى دول مجاورة، ووصف القطاع بأنه "موقع هدم" قبل أن يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أمس الثلاثاء.

ودعا ترامب الأردن ومصر مرة أخرى إلى استقبال سكان غزة، قائلا إن الفلسطينيين هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي أثناء إعادة بنائه.

وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي: "إنها منطقة هدم خالصة. إذا تمكنا من العثور على قطعة الأرض المناسبة، أو قطع كثيرة من الأرض، وبناء أماكن جميلة عليها مع وجود الكثير من المال في المنطقة، فهذا أمر مؤكد. أعتقد أن هذا سيكون أفضل بكثير من العودة إلى غزة".

وحين سئل عن رد فعل الزعماء الفلسطينيين والعرب على اقتراحه، قال ترامب: "لا أعرف كيف يمكن لهم (الفلسطينيون) أن يرغبوا في البقاء".

ويوافق مقترح ترامب رغبات اليمين المتطرف في إسرائيل، ويتناقض مع التزام سلفه جو بايدن بعدم النزوح الجماعي للفلسطينيين.

ورفضت الدول العربية والسلطة الفلسطينية هذه الفكرة، التي شبهها بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بالتطهير العرقي.