قناة العالم
الأربعاء ٠٥ فبراير ٢٠٢٥
٠١:٣٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
قوات الإحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل وعزبة الجراد بمدينة طولكرم
عاجل
السعودية تشدد على رفضها محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم
عاجل
الخارجية السعودية: المملكة لن تتوقف عن عملها الدؤوب لقيام دولة فلسطينية
عاجل
الخارجية السعودية: موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية راسخ لا يتزعزع
عاجل
قوات الإحتلال تعيد اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية للمرة الثالثة على التوالي
عاجل
ترامب: أناس من جميع أنحاء العالم سيعيشون في غزة بعد إعادة تطويرها
عاجل
ترامب: غزة يمكن ان تصبح ريفييرا الشرق الأوسط
عاجل
ترامب: أتوقع أن تكون للولايات المتحدة ملكية طويلة الأمد في غزة
عاجل
ترامب: أحب "إسرائيل" وسأزورها قريبا كما سأزور غزة ودولا بالشرق الاوسط
عاجل
ترامب: نخوض محادثات مع قيادتي روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب بينهما