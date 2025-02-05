سفير فلسطين بالأمم المتحدة: يجب احترام إرادة الفلسطينيين في العيش بغزة

العالم - فلسطین

وصرّح رياض منصور: "وطننا هو وطننا، وإذا دمر جزء منه، قطاع غزة، فإن الشعب الفلسطيني اختار العودة إليه، وأعتقد أن القادة والناس يجب أن يحترموا رغبة الشعب الفلسطيني".

ويأتي تصريح رياض منصور ردًا على تصريحات ترامب يوم الثلاثاء، حيث قال إن الفلسطينيين ليس أمامهم خيار سوى مغادرة غزة، واصفًا المدينة بأنها "موقع هدم" وغير آمنة للعيش، مضيفًا أنه يرغب في أن تستقبل الأردن ومصر الفلسطينيين الذين يغادرون القطاع.

وشدد القيادي في حماس على أن "سكان قطاع غزة لن يسمحوا بتنفيذ هذا المخطط".

وكان ترامب قد حث من جديد الفلسطينيين في قطاع غزة الذي دمرته الحرب على الانتقال إلى دول مجاورة، ووصف القطاع بأنه "موقع هدم" قبل أن يستقبل رئيس الوزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض مساء الثلاثاء.

ودعا ترامب الأردن ومصر مرة أخرى إلى استقبال سكان غزة، قائلا إن الفلسطينيين هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي أثناء إعادة بنائه.

وقال للصحِفيين في المكتب البيضاوي: "إنها منطقة هدم خالصة. إذا تمكنا من العثور على قطعة الأرض المناسبة، أو قطع كثيرة من الأرض، وبناء أماكن جميلة عليها مع وجود الكثير من المال في المنطقة، فهذا أمر مؤكد. أعتقد أن هذا سيكون أفضل بكثير من العودة إلى غزة".

وحين سئل عن رد فعل الزعماء الفلسطينيين والعرب على اقتراحه، قال ترامب: "لا أعرف كيف يمكن لهم (الفلسطينيون) أن يرغبوا في البقاء".

ويوافق مقترح ترامب رغبات اليمين المتطرف في "إسرائيل"، ويتناقض مع التزام سلفه جو بايدن بعدم النزوح الجماعي للفلسطينيين.

ورفضت الدول العربية والسلطة الفلسطينية هذه الفكرة، التي شبهها بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بالتطهير العرقي.