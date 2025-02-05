قناة العالم
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سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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ستيف ويتكوف: ترامب وقع اوامر بإعادة إمداد "إسرائيل" بالذخيرة
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم عسكر الجديد شرق نابلس بالضفة
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مفتي عمان: نناشد أحرار العالم لنصرة القضية "الفلسطينية" ومقاطعة الكيان
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مفتي عمان: ندين عرقلة الإحتلال وصول المساعدات لغزة واعتداءاته في الضفة
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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحام مدينة نابلس بالضفة
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تداهم منازل خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية
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قوة خاصة للإحتلال تعتقل الشيخ أحمد قاسم في حي أم الشرايط بمدينة البيرة
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قوات الإحتلال تعتقل شابا خلال اقتحام بلدة مادما جنوب نابلس في الضفة
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قوات الإحتلال تداهم منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة مادما جنوب نابلس
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قوات الإحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل وعزبة الجراد بمدينة طولكرم