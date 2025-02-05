الأربعاء ٠٥ فبراير ٢٠٢٥
٠٦:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الإسلامي:

هل يتوهم ترامب أن تصريحاته العنصرية ستنجح بتهجير الغزيين؟

هل يتوهم ترامب أن تصريحاته العنصرية ستنجح بتهجير الغزيين؟
الأربعاء ٠٥ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

في رد قاطع على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن محاولات التهجير لن تنجح، مهما كانت الضغوط.

العالم-فلسطين

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في تصريح صحفي، إنه كان ينبغي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يمارس غطرسته ويضع شعبنا في قطاع غزة أمام خيار وحيد هو التهجير، أن يتذكر أن ١٥ شهراً من القصف المجنون بثمانين ألف طن من السلاح الأمريكي لم تفلح في تهجيره، فهل يتوهم أن تهجره تصريحات عنصرية مراوغة مغلفة بإنسانية زائفة؟!

إقرأ أيضاً..ترامب: لا بديل للفلسطينيين سوى مغادرة غزة!

وأكدت الحركة أن "شعبنا الفلسطيني يمتلك دوماً خيار المقاومة التي يمارسها منذ ما يزيد على قرن كامل من الزمن، من قبل ترامب ومن بعده".

روابط ذات صلة

أنصار الله: مخطط تهجير الفلسطينيين تهديد خطير للمنطقة

هكذا حذرت مصر والأردن ترامب بسبب خطة تهجير الفلسطينين

حماس تعلق على تصريحات ترامب بشأن غزة

سفير فلسطين بالأمم المتحدة: يجب احترام إرادة الفلسطينيين في العيش بغزة