ترامب يوقع مرسوما رئاسيا بإعادة فرض "أقصى الضغوط" على إيران

العالم - ايران

وعقب ذلك، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "الأمر صعب للغاية على إيران". على حد زعمه وأضاف: "آمل ألا نضطر إلى استخدامه كثيرا"، في إشارة إلى المرسوم الرئاسي.

وينص المرسوم على توجيه وزارة الخزانة الأميركية بفرض "أقصى قدر من الضغط الاقتصادي" على إيران من خلال "العقوبات" المصممة لشل صادرات النفط في البلاد.

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وجاء التوقيع قبل وقت قصير من اجتماع ترامب ورئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض.ومن المتوقع أن يناقش ترامب ونتنياهو خطوات ضد إيران، وزيادة الدعم العسكري لتل أبيب.

وعام 2015، وقعت إيران ومجموعة (5+1) وهي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقا يقضي بتنظيم ومراقبة الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع الحظر عنها.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق أحاديا في 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وأعادت فرض "عقوبات" على إيران.

يشار أن سياسة الضغوط القصوى التي جربها ترامب مع ايران فشلت سابقا، إذ إنها لم تنجح بتصفير صادرات النفط الايراني كما أريد لها.