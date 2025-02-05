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مظاهرات أمام الخزانة الأمريكية ضد إيلون ماسك

مظاهرات أمام الخزانة الأمريكية ضد إيلون ماسك
الأربعاء ٠٥ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

شهد محيط وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن تظاهرات احتجاجية تطالب بوقف نفوذ إيلون ماسك، حيث رفع المشاركون لافتات تعبر عن مخاوفهم من تأثير قراراته الاقتصادية على الضمان الاجتماعي، وسط قلق من إلغاء المنح الحكومية.

العالم-الاميركيتان

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أبعدوا أيديكم عن أموالنا" و"لم ينتخب أحد إيلون".

ويخشى المحتجون أن تؤثر القرارات "الاقتصادية" لإيلون ماسك على ضمانهم الاجتماعي، خاصة بعد أن وعد بإلغاء المنح الحكومية بمئات الملايين من الدولارات.

وجاءت هذه الاحتجاجات عقب منح ماسك الوصول إلى وزارة الخزانة، كما أعلن رسميا، لأغراض استطلاعية في الوقت الحالي.

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وتتحمل وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولية تخصيص تريليونات الدولارات، بما في ذلك المنح والمدفوعات الاجتماعية.

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