مظاهرات أمام الخزانة الأمريكية ضد إيلون ماسك

العالم-الاميركيتان

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أبعدوا أيديكم عن أموالنا" و"لم ينتخب أحد إيلون".

ويخشى المحتجون أن تؤثر القرارات "الاقتصادية" لإيلون ماسك على ضمانهم الاجتماعي، خاصة بعد أن وعد بإلغاء المنح الحكومية بمئات الملايين من الدولارات.

وجاءت هذه الاحتجاجات عقب منح ماسك الوصول إلى وزارة الخزانة، كما أعلن رسميا، لأغراض استطلاعية في الوقت الحالي.

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وتتحمل وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولية تخصيص تريليونات الدولارات، بما في ذلك المنح والمدفوعات الاجتماعية.