قيادي في حماس: شعبنا سيحبط مخططات التهجير والترحيل

العالم-فلسطين

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن “السيطرة على غزة” تعكس تخبطاً وجهلًا عميقًا بفلسطين والمنطقة.

وشدد الرشق في تصريح صحفي على أن غزة ليست أرضًا مشاعًا ليقرر أي طرف السيطرة عليها، بل هي جزء من أرضنا الفلسطينية المحتلة، وأي حل يجب أن يكون قائمًا على إنهاء الاحتلال وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني، وليس على عقلية تاجر العقارات ، وعقلية القوة والهيمنة.

وأشار إلى أن تصريحات ترامب تؤكد من جديد الانحياز الأمريكي الكامل مع الاحتلال والعدوان الصهيوني ضد شعبنا وحقوقه المشروعة.

وأكد القيادي في حماس أن شعبنا الفلسطيني وقواه الحية، مسنودا بأمتنا العربية والإسلامية والأحرار في العالم ، سيحبط كل مخططات التهجير والترحيل.

إقرأ أيضاً..هل يتوهم ترامب أن تصريحاته العنصرية ستنجح بتهجير الغزيين؟

يذكر أن ترامب قال أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: “الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وسنكون مسؤولين عن تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة الخطيرة والأسلحة الأخرى الموجودة في، وسنسوي الموقع بالأرض، ونتخلص من المباني المدمرة”.

وفي حديثه مع نتنياهو في البيت الأبيض قبل المؤتمر الصحفي، عاد ترامب ليطرح مخطط نقل الفلسطينيين في غزة إلى موقع جديد توفره دولة أو أكثر في الشرق الأوسط، مدعيا أنه من المستحيل تصديق أن أي شخص يريد البقاء في المنطقة التي مزقتها الحرب.