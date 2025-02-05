حماس تعلن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف العدوان

العالم _ فلسطين

مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة تدخل مرحلتها الثانية بحسب ما أعلنته حركة حماس.

المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع قال إن اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية قد بدأت، وأن حماس معنية ومهتمة في المرحلة الحالية بمسائل الإيواء والإغاثة وإعادة الإعمار في القطاع. وفيما اتهم القانوع الاحتلال الإسرائيلي بتعطيل البروتوكول الإنساني في الاتفاق، والمماصلة في تنفيذه، شدد على أن الإيواء والإغاثة قضيتان إنسانيتان ملحتان لا تحتملان المراوغة والمماطلة من الاحتلال.

وعلى الجانب الإسرائيلي، كشفت رئاسة وزراء الاحتلال أن بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني والسياسي لدى عودته من الولايات المتحدة لمناقشة جميع المواقف الإسرائيلية بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، وأضافت أنه في أعقاب الاجتماع سوف ترسل تل أبيب بعثة من المستوى المهني إلى العاصمة القطرية الدوحة نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة باستمرار تنفيذ الاتفاق.

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وفيما يخص الوفد الذي سيرسله الاحتلال الإسرائيلي إلى الدوحة نقلت القناة الثالثة عشر العبرية عن مصادر مقربة من نتنياهو أن إرساله الوفد التفاوضي مجرد خطوة شكلية من أجل إرضاء الأميركيين.

ورغم تاكيد هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عازمان على استكمال اتفاق غزة. الا ان المبعوث الاميركي قال ان المفاوضات ستتناول نتائج المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب غير مقتنع بالمرحلة الثالثة التي تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة والتي ستستغرق 5 سنوات كما هو منصوص عليه في الاتفاق.

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